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1969 Bilecik Spor Kulübü Ligde İlk Galibiyetini Aldı

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü, evinde oynadığı maçta İzmir temsilcisi Bayındırspor'u 3-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Başkan Yaman'ın da tribünde yer aldığı maçta, takımın başarısı ve gelecek hedefleri konuşuldu.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü ligdeki ilk galibiyetini aldı.

İstasyon Sentetik Sahada oynanan BAL 4. Grup'un 9'uncu haftasında1969 Bilecik Spor Kulübü evinde İzmir temsilcisi Bayındırspor'u 3-0 yendi. Maça iyi başlayan 1969 Bilecik Spor Kulübü maçın 9'uncu dakikasında Berat İş'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı 1969 Bilecik Spor Kulübünün 1-0'lık üstünlüğü ile son sonuçlandı. Maçın ikinci yarısını da taraftar desteği ile başlayan 1969 Bilecik Spor Kulübü, 58. dakikada Eray Akdemir'in golüyle durumu 2-0'a getirdi. Maçın 65. dakikasında Emir Ersoy'un golüyle durumu 3-0'a getirdi.

Başkan Yaman hiçbir maçı kaçırmıyor

Maç sonunda geçtiğimiz 2021-2022 yılında Bayırköyspor oynayan ve bugünkü maçın yıldızı olan Eray Akdemir şeref tribünden maçı izleyen Bilecik Belediyeler Birliği aynı zamanda Bayırköy Belediye Bakanı Mustafa Yaman'ın yanına gelerek, hasret giderdi. Yaman, futbolcuyu tebrik ederek, başarıların devamını diledi. Şu an Bilecik Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunu yapan Yaman'ın en büyük projesi 1969 Bilecik Spor Kulübünü önce 3. Lig ardından 2. Lig'e çıkarmak olduğunu söyledi.

Öte yandan 1969 Bilecik Spor Kulübü bu galibiyetle ligdeki ilk 3 puanını alırken, 15 takımlı ligde 5 puanla 13'ü sıraya yükseldi. 1969 Bilecik Spor Kulübü Çarşamba günü Kütahya deplasmanında Kütahya İl Özel İdare Köy ile karşılaşacak. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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