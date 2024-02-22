1969 Bilecik Spor Kulübü, Asarlık GK ile karşılaşmaya hazırlanıyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü hafta sonu oynayacağı İzmir temsilcisi Asarlık GK ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BAL 4. Grup'ta yer alan 1969 Bilecik Spor Kulübü geçtiğimiz hafta sonu grubun şampiyonluk adayı Manisa 1965 SK kendi evinde 1-0 yenerek altın değerinde 3 puan almıştı. 1969 Bilecik Spor Kulübü ligin 17'inci haftasında pazar günü 14.00'da İzmir temsilcisi Asarlık GK ile karşılaşacak. Karşılaşmanın hazırlıkları İstasyon Sentetik Sahası'ndan hazırlanan 1969 Bilecik Spor Kulübü son 2 haftada 4 puan alarak düşme hattında bir az olsun rahatladı. Alınan puanlar sonrası antrenmanda futbolcuların neşesi yüzlerine yansırken, istek ve arzuları gözlerden kaçmadı. - BİLECİK