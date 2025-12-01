Haberler

1966 Turanspor, Gültepespor'u 8-2 Yenerek Zirveye Yaklaştı

1966 Turanspor, Gültepespor'u 8-2 Yenerek Zirveye Yaklaştı
Güncelleme:
Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden 1966 Turanspor, Gültepespor'u 8-2 yenerek ligde ikinci sıraya yerleşti. Maçta Emrecan Tepedaş 6 gol atarak maça damga vurdu.

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu'nda zirve mücadelesi veren 1966 Turanspor; ligin 11. haftasında Gültepespor'u 8-2 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Bordo mavililer ligde ikinci sıraya yerleşmenin sevincini yaşıyor.

Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Ömer Keleş, Muharrem Karaca, Şevki Dursun

1966 Turanspor: Baykal Altay, Emre Akyüz, Uğur Karahançer (Asaf Akkuş dk. 46), Okan Uçar (Arda Biçer dk. 56), Fevzi Koçyiğit (Muhammet Can Başar dk. 71), Ahmet Bircan Doğrucan, Kadir Güngör, Eren Doğan (Muhammed Vefa Asfiya dk. 46), Fatih Aslan, Mustafa Bulut (Şaban Balaban dk. 46), Emrecan Tepedaş

Gültepespor: Muzaffer Yılmaz, Eren Şimşir, Berat Doğan, Şeref Eren Ekiz, Dedehan Durmuş, Emirhan Şükrü Uzun, Mesut Aktaş, Mustafa Gümüş, Ahmet Alperen Ayas, Onur Taha Bağlar, Hasan Basri Temizalp (Eren Taştemur dk. 66)

Goller: Emrecan Tepedaş (dk.2, dk. 7, dk. 34, dk. 44, dk. 69, dk. 90), Şaban Balaban (dk. 50), Fevzi Koçyiğit (dk. 54) (1966 Turanspor), Ahmet Alperen Ayas (dk. 74), Onur Taha Bağlar (dk. 82) (Gültepespor) - KAYSERİ

