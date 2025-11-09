1926 Bulancakspor ve Çayelispor 1-1 Beraberlik Elde Etti
TFF 3. Lig 3. Grup 10. haftasında 1926 Bulancakspor, sahasında oynadığı maçta Çayelispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta goller Hamit Bayraktar ve Ethem Erboğa tarafından atıldı.
Stat: Bulancak
Hakemler: Berat Buğra Çelik, Yılmaz Kozak, Ali Bezgin, Abdulkadir Aslan
1926 Bulancakspor: Umut, Hamit, Soner (Hasan Ali dk. 76), Görkem (Serhat dk. 46), Abdullah (Zafer dk. 83), Ataberk, Mertkan (Yakup dk. 72), Mustafa (Arda dk. 83), Enes, Selman Faruk, Hakan
Çayelispor: Burak, Serdar, Halit Emre, Hüseyin, Ali Osman, Ali Kemal, Oğuzhan (Berkay dk. 79), Muhammed Emin, Musa Eren, Muhammed Ali Yılmaz (Cömert Ağa dk. 90+1), Muhammed Ali Demir (Ethem dk. 62)
Goller: Hamit Bayraktar (dk. 58) (1926 Bulancakspor), Ethem Erboğa (dk. 73) (Çayelispor)
Sarı Kartlar: Ataberk Gök, Enes Filiz, Soner Özdemir, Hamit Bayraktar, Selman Faruk Dibek (1926 Bulancakspor), Ali Osman Karnapoğlu (Çayelispor) - GİRESUN