Haberler

1926 Bulancakspor ve Çayelispor 1-1 Beraberlik Elde Etti

1926 Bulancakspor ve Çayelispor 1-1 Beraberlik Elde Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3. Lig 3. Grup 10. haftasında 1926 Bulancakspor, sahasında oynadığı maçta Çayelispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta goller Hamit Bayraktar ve Ethem Erboğa tarafından atıldı.

TFF 3. Lig 3. Grup 10. haftasında 1926 Bulancakspor, sahasında Çayelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Bulancak

Hakemler: Berat Buğra Çelik, Yılmaz Kozak, Ali Bezgin, Abdulkadir Aslan

1926 Bulancakspor: Umut, Hamit, Soner (Hasan Ali dk. 76), Görkem (Serhat dk. 46), Abdullah (Zafer dk. 83), Ataberk, Mertkan (Yakup dk. 72), Mustafa (Arda dk. 83), Enes, Selman Faruk, Hakan

Çayelispor: Burak, Serdar, Halit Emre, Hüseyin, Ali Osman, Ali Kemal, Oğuzhan (Berkay dk. 79), Muhammed Emin, Musa Eren, Muhammed Ali Yılmaz (Cömert Ağa dk. 90+1), Muhammed Ali Demir (Ethem dk. 62)

Goller: Hamit Bayraktar (dk. 58) (1926 Bulancakspor), Ethem Erboğa (dk. 73) (Çayelispor)

Sarı Kartlar: Ataberk Gök, Enes Filiz, Soner Özdemir, Hamit Bayraktar, Selman Faruk Dibek (1926 Bulancakspor), Ali Osman Karnapoğlu (Çayelispor) - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya'da 6.8'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülke 6.8'lik depremle sallandı! Tsunami uyarısı korkuyu katladı
Dev banka hacklendi! Türk müşteriler dahil çok sayıda hesap bilgisi çalındı

Türkiye'de de şubeleri bulunan dev banka müşteri bilgilerini çaldırdı
NOW'un iddialı dizisi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor

İddialı dizi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Japonya'da 6.8'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülke 6.8'lik depremle sallandı! Tsunami uyarısı korkuyu katladı
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Mourinho'dan Fener'e ağır fatura! 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş

Sen ne yaptın Mourinho! İlk kez ortaya çıkan fatura çok baş ağrıtacak
Rus milyarder ve eşi villada ölü bulundu

Rus milyarder ve eşi villada öldürüldü! Cüzdan boş çıkınca...
İlkay Gündoğan'dan yeni karar

İlkay Gündoğan'dan yeni karar
Beykoz'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına ceset takıldı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına takıldı
Fatih Karagümrük'ten 3 ay sonra bir ilk

Süper Lig'de muhteşem maç! 3 ay sonra bir ilk yaşandı
Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp

Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp
Sındırgı'da korkutan deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan deprem! İstanbul da sallandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.