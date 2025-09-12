1907 Fenerbahçe Derneği'nden Türk voleybolu için stratejik adım

1907 Fenerbahçe Derneği, İtalya Serie A takımlarından Consolini Volley'in yüzde 30 hissesini alarak, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı için stratejik bir adım attı. Bu iş birliği ile 'besleyici kulüp' yapısı oluşturulurken, Türk voleybolunun Avrupa'daki görünürlüğünün güçlendirilmesi ve genç yeteneklere uluslararası deneyim kazandırılması amaçlanıyor.

1907 Fenerbahçe Derneği, Türk voleyboluna ve uluslararası arenaya yeni bir vizyon kazandıracak tarihi bir iş birliğine imza attı. Dernek, İtalya Serie A'da mücadele edecek Consolini Volley takımının yüzde 30'luk hissesini satın alarak kulübün adını 'Consolini Volley 1907' olarak değiştirdi. Ayrıca yapılan anlaşma kapsamında, kulübün ilave yüzde 40'lık hissesini satın alma opsiyonunu da elinde bulunduruyor. Bu hamleyle, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı için stratejik bir 'besleyici kulüp' yapısı oluşturulurken, Türk voleybolunun globalleşmesi yolunda da önemli bir adım atılmış oldu.

Hulusi Belgü: "Kadın voleybolunda uluslararası iş birlikleri için yeni bir kapı aralanıyor"

1907 Fenerbahçe Derneği'nin gerçekleştirmiş olduğu bu iş birliğinin önemine dikkat çeken Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, "Consolini Volley 1907 ile kadın voleybolunda uluslararası iş birlikleri için yeni bir kapı aralanıyor. Bu adım, Fenerbahçe'nin sadece Türkiye'de değil, dünyada da voleybolun öncülerinden biri olma iddiasını güçlendiriyor. Kulübümüz için sportif başarıların yanı sıra marka değerimizi uluslararası ölçekte yükseltecek, genç oyuncularımıza farklı bir gelişim fırsatı sunacak çok yönlü bir adım olacak. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün vizyonunu genişleten, Türk voleybolunu dünyada daha görünür kılacak bu girişim sebebiyle 1907 Fenerbahçe Derneği'ne ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

"Fenerbahçe'ye sporcu sağlayacak bir kulüp olmasını istiyoruz"

İtalyan ekibiyle yapılan bu iş birliğinin sarı-lacivertli kulüp için ilerleyen yıllarda önem sağlayacağını vurgulayan Belgü, " İtalya'da Serie A'da mücadele ediyor. Biz yarışmacı değil, yetiştirici bir kulüp olmasını arzu ediyoruz. Fenerbahçe'nin rakibi değil, Fenerbahçe'ye sporcu sağlayacak bir kulüp olmasını istiyoruz. Böyle olunca İtalya'ya çağırmak daha kolay olacak. İtalya bütün sporcular için çok cazip. Bunun meyvesini açıkçası Fenerbahçe yesin istiyoruz" cümlelerine yer verdi.

"Dereağzı'nda 5-6 bin kişilik salon yapacağız"

Dereağzı Tesisleri'nde yapılacak yenileme çalışmaları hakkında bilgiler veren Hulusi Belgü, voleybol için de önemli yatırımlar yapılacağının altını çizdi. Belgü, "Birinci hamlemiz Dereağzı'nda 2 tane yeni antrenman salonu yapıyoruz. Bütün izinleri alındı, inşaatı başladı, peşinatı ödendi. Orası çok farklı bir yere gelecek. 1 senelik bir süre alacak. Daha nezih bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Yelken tesislerini yenileyeceğiz. Seyircimizin rahatlıkla girebileceği Kadıköy'de salon yapmayı planlıyoruz. Bu salonu 5-6 bin kişilik Dereağzı'nda yapılacağını umut ediyoruz. Burası voleybol için olacak. Fenerbahçe hem 1. Lig'de hem 2. Lig'de, Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde yer alıyor. 6 tane voleybol takımımız var, Türkiye liglerinde mücadele eden Bazı okullarla da konuşuyoruz, deneme okulu gibi alacağız. Bu da çok yakın zamanda açıklanacak. Voleybolun Türkiye'de kalıcı bir yere oturması için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rıfat Perahya: "Fenerbahçe'nin geleceğine yönelik projeler geliştirmeye devam edeceğiz"

1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Perahya ise konuya ilişkin şunları söyledi:

"Biz 1992 yılında 50 iş insanı tarafından kurulan ve o günden bugüne Fenerbahçe sayısız hizmetlerde bulunmuş bir derneğiz. Kurulduğumuz günden bugüne hiçbir beklentimiz olmadan Fenerbahçe'mize destek vermek, geleceğine yönelik projeler geliştirmek için çabaladık. Yine bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz Consolini Volley 1907 projesi, yalnızca Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı için değil, Türk voleybolunun tamamı için tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu iş birliği, genç sporcularımıza Avrupa'nın en üst seviyelerinde kendilerini geliştirme fırsatı sunarken, kulübümüzün uluslararası gücünü de artıracak. Fenerbahçe'nin gücü, taraftarımızın inancı ve spora olan bitmeyen tutkusuyla büyüyor. İtalya'da attığımız bu adım ise kulübümüzün global vizyonunun en somut göstergesidir. 1907 Fenerbahçe Derneği olarak, camiamız için başarılı, yenilikçi ve sürdürülebilir projelere imza atmaya devam edeceğiz."

Barış Öztürk: "Bu proje altyapımızdan yetişen sporcular için de Avrupa'ya açılan bir köprü olacak"

1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Barış Öztürk de, "Consolini Volley 1907 projesiyle birlikte genç oyuncularımıza Avrupa'nın en rekabetçi liglerinden biri olan İtalya Serie A'da tecrübe kazanma fırsatı sunacağız. Bu yatırım, oyuncularımızın uluslararası seviyede gelişimini hızlandırırken, altyapımızdan yetişen sporcular için de Avrupa'ya açılan bir köprü olacak. Aynı zamanda İtalyan voleybol kültürüyle kuracağımız bu etkileşim, antrenman metodolojilerinden organizasyonel yapıya kadar pek çok alanda bize know-how kazandıracak. Bu iş birliği yalnızca Fenerbahçe'nin değil, Türk voleybolunun da marka değerini yükseltecek ve ülkemize önemli kazanımlar sağlayacaktır" diye konuştu. - İSTANBUL