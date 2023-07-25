Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu tarafından düzenlenen 19 Yaş Altı Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası İstanbul'da başladı. 35 ülkeden 148 sporcu mücadele ediyor. Şampiyonada engel parkuru da yer alıyor. Türkiye adına 8 milli sporcu yarışacak.

19 Yaş Altı Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası, İstanbul'da başladı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun Uluslararası Modern Pentatlon Birliği ile düzenlediği organizasyona 35 ülkeden 148 sporcu katılıyor.

Dünyada ilk kez modern pentatlonun yeni disiplini "engel parkuru"nun da dahil edildiği şampiyonada, Türkiye adına 4 kadın ve 4 erkek olmak üzere toplam 8 milli sporcu mücadele edecek.

Sporcuların engel parkuru, eskrim, yüzme, koşu ve atış olmak üzere 5 disiplinde mücadele edeceği organizasyonun ilk gününde kadınlar ve erkekler bayrak müsabakaları yapılıyor.

Milli sporcular Ayşegül Ömür, Başak Yaprak Boğan, Belemir Almira Dede ve Bengisu Naz Özteğil, şampiyonanın Türkiye'de düzenlenmesi dolayısıyla çok gururlu olduklarını dile getirdiler.

Organizasyona çok iyi hazırlandıklarının altını çizen milli sporcular, ilk hedeflerinin elemeleri geçmek olduğunu belirterek, bunu başarmaları halinde kürsüde yer almak istediklerini ifade ettiler.

19 Yaş Altı Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası, 30 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek.