19 Yaş Altı Milli Takımı, Belarus'u 2-0 Geride Bıraktı ve Elit Tur'a Yükseldi

Güncelleme:
Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'nda Belarus'u 2-0 yenerek Elit Tur'a yükseldi. Maçta golleri Hüseyin Maldar ve Talha Özdemir kaydetti.

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'nda Belarus'u 2-0 mağlup ederek Elit Tur'a yükseldi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, 3. Grup'taki ikinci maçında Belarus ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlı ekip, Antalya'da Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi 24. dakikada Hüseyin Maldar ve 86. dakikada Talha Özdemir'in kaydettiği gollerle 2-0 kazandı.

Belarus'ta Pavel Apetyonok, 69. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla 2'de 2 yapan milli takım, son müsabakalar öncesinde adını Elit Tur'a yazdırdı.

13 grupta ilk 2'de yer alan takımların yanı sıra en iyi üçüncü ekip ve sıralamada zirvede bulunan İspanya, 2026'nın bahar aylarında Elit Tur'da mücadele edecek.

Elit Tur'da gruplarını lider bitiren 7 takım, 2026 Avrupa Şampiyonası'nda oynama hakkı kazanacak. Ev sahibi Galler, turnuvaya doğrudan katılacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
