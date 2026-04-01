Futbol: 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur

Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elit Tur'daki son maçında İtalya ile 1-1 berabere kaldı. İtalya'nın öne geçtiği karşılaşmada, Türkiye beraberliği sağladı ancak grup liderini belirleyen başka gol olmadı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Catanzaro kentinde bulunan Nicola Ceravolo Stadı'ndaki karşılaşmada İtalya, Samuele Inacio'nun 33. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Ay-yıldızlılar da 62. dakikada Darwin Kaan Soylu'nun fileleri havalandırmasıyla beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın devamında başka gol olmadı ve müsabaka 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Mücadeleyi, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba tribünden takip etti.

Grubun diğer maçında Macaristan, Slovakya'yı 4-2 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından İtalya grubu averajla lider tamamladı ve 2026 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

Türkiye ise 7 puanla grubu ikinci bitirdi.

Kaynak: AA / Can Öcal
