19 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, FIVB U19 Kızlar Dünya Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı

Hırvatistan ve Macaristan'ın ortaklaşa düzenlediği FIVB U19 Kızlar Dünya Şampiyonası B Grubu 2'nci maçında 19 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Porto Riko'yu 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Milliler, yarın Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

FIVB U19 Kızlar Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden 19 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, grupta 2'de 2 yaptı.

19 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Hırvatistan ve Macaristan'ın ortaklaşa düzenlediği FIVB U19 Kızlar Dünya Şampiyonası B Grubu 2'nci maçında Porto Riko'yu 3-0 (25-18, 25-20, 25-16) mağlup ederek 2'de 2 yaptı.Milliler, gruptaki 3'üncü maçında yarın saat 16.00'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.