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19 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı Ermenistan'ı 7-0 Mağlup Ederek A Ligi'ne Yükseldi

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19 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası 2. Tur müsabakasında Ermenistan'ı 7-0 mağlup ederek A Ligi'ne yükseldi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde yapılan karşılaşmanın gollerini 2. dakikada Tuana Türçin, 3 ile 63. dakikalarda Mine Yıldız, 9. dakikada Yuna Demir, 44 ile 60. dakikalarda Berfin Ceylan ve 66. dakikada penaltıdan İlayda Cansu Kara kaydetti.

Milli takım, bu sonuçla birlikte 2024-2025 sezonunda UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası A Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Kaynak: AA / Spor

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