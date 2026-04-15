19 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı, A Ligi'ne yükseldi

Türkiye 19 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı, 2026 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 2. Tur B Ligi 5. Grup'ta Arnavutluk'u 5-0 yenerek grup lideri oldu ve A Ligi'ne yükseldi. Gruplarında gol yemeden tamamlayan milliler, Lihtenştayn'ı 6-0 ve Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti.

2026 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 2. Tur B Ligi 5. Grup'ta mücadele eden 19 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı, Arnavutluk'u 5-0 yenerek grubunu lider tamamladı ve A Ligi'ne yükseldi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Lihtenştayn'ı 6-0, Arnavutluk'u 1-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, B Ligi grup maçlarını gol yemeden tamamladı.

Milliler, geçtiğimiz kasım ayında Fransa'ya 1-0, Galler'e 3-1 yenilerek A Ligi'ne veda etmişti.

Ay-yıldızlıların A Ligi'ndeki rakipleri önümüzdeki aylarda yapılacak kura çekimi sonrası belli olacak.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
Senato reddetti! Trump, İran'ı istediği gibi vurabilecek

Trump'a izin çıktı! İran'ı sorgusuz sualsiz vurabilecek
Türkiye yasta: Okul saldırısı sonrası dizilerin yeni bölümleri yayından kaldırıldı

Okul saldırısı sonrası dizilere "Yas" arası!

ABD vatandaşı erkekler, yeni yasa gereği otomatik olarak askerlik hizmetine kaydedilecek

ABD'de gençleri ayağa kaldıracak karar! Uymayanlara ağır ceza var
Trabzon'daki çığ anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Nefes kesen görüntüler yurt dışından değil Türkiye'den
Öğretmenlerden 3 günlük 'iş bırakma' kararı

Öğretmenler 3 gün iş bırakıyor!
Türkiye yasta: Okul saldırısı sonrası dizilerin yeni bölümleri yayından kaldırıldı

Okul saldırısı sonrası dizilere "Yas" arası!

Bolu'da öğrenci yurdunda uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

KYK yurduna şok baskın! Öğrenci gözaltına alındı
Kaynananın yeni evli gelinine attığı mesaja tepki yağıyor

Kaynananın yeni evli gelinine attığı mesaja tepki yağıyor