19 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na Mağlubiyetle Başladı
19 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımımız, Dünya Şampiyonası A grubu ilk maçında ev sahibi Özbekistan'a 3-0 yenildi. Milliler, gruptaki ikinci maçında Arjantin ile karşılaşacak.
19 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası A grubu ilk maçında ev sahibi Özbekistan'a 3-0 mağlup oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Taşkent'teki maçta milliler, 25-22, 25-19 ve 25-17'lik setlerle rakibine 3-0 yenildi.
Ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında yarın saat 12.00'de Arjantin ile karşılaşacak.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor