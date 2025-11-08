Haberler

19 sayı geride olan Fenerbahçe Beko'dan tarihi geri dönüş
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, ilk yarısını 19 sayı geride kapattığı maçta Büyükçekmece'yi 91-87 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko ile Onvo Büyükçekmece Basketbol karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE BEKO 19 SAYIDAN GERİ DÖNDÜ

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı 35-54 konuk ekip lehine sonuçlandı. İkinci yarıda sahaya büyük bir efor koyan Sarı-lacivertliler, harika bir geri dönüşe imza atarak maçı 91-87'lik skorla kazandı. Fenerbahçe forması giyen Baldwin, kaydettiği 23 sayıyla takımının en skoreri oldu.

TOPLAMDA ALTINCI GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, ligde üst üste 6. galibiyetini aldı. Onvo Büyükçekmece Basketbol ise bu sezon henüz galibiyetle tanışamadı ve ligin son sırasına demir attı.

