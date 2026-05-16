Haberler

Kanoyla 3 ilçe, 107 kilometre geçecekler

Kanoyla 3 ilçe, 107 kilometre geçecekler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkuaz Sualtı Akarsu Kurtarma Derneği ekibi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yılı dolayısıyla Zamantı Irmağı'nda 107 kilometrelik kano parkurunu 3 günde geçecek.

Türkuaz Sualtı Akarsu Kurtarma Derneği ekibi; 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 107 kilometreyi kano ile geçecek.

Kayseri'de faaliyetlerini sürdüren Türkuaz Sualtı Akarsu Kurtarma Derneği; Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde anlamlı bir faaliyete imza attı. Tomarza ilçesinden başlayarak Zamantı Irmağı'nda kano ile Develi ilçesine, oradan da Yahyalı ilçesine geçecek olan 8 kişilik ekip, 107 kilometreyi kano ile geçmiş olacak. Etkinlik hakkında bilgiler veren Türkuaz Sualtı Akarsu Kurtarma Derneği Başkanı Deniz Temel; "Ekip olarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yılı sebebiyle bölgemizde bulunan Zamantı Irmağı'nda 107 kilometrelik parkurda 3 günlük faaliyetimizi 8 personelimizle icra edeceğiz. Bu faaliyetimizi başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına, tüm gençler için gerçekleştireceğiz. Desteklerini esirgemeyen başta Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'ya, AFAD İl Müdürü Rifat Genc ile AFAD Birlik Müdürü Hasan Say'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yunanistan, Türkiye'deki müfredat değişikliğinden rahatsız oldu

Yunan basınına manşet oldu

Samsun'da İHA düştü! Büyük panik yaşandı, evlerde hasar oluştu

Büyük panik! Karadeniz'deki ilimize İHA düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim seçilirse seçilsin gelecek! Fener'e yıldız golcü

Kim seçilirse seçilsin gelecek! Fener'e yıldız golcü
Torreira'nın ağladığını gören taraftarlar aynı yorumu yaptı

Bu halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

5 bin TL için kuzen katili oldu

5 bin TL için kuzen katili oldu
Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor
Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

Trump dünyaya ilan etti: İki numara öldürüldü
Binlerce tweet attılar! Fener taraftarı Jesus'u istemiyor

Gece yarısı kıyamet koptu!

Görüntü İstanbul'daki gölden! Kilometrelerce boru hattı çıktı

Görüntü İstanbul'dan! Kilometrelerce boru hattı çıktı