19. Akdeniz Oyunları
AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli yüzücü Victoria Zeynep Güneş, kadınlar 200 metre kurbağalamada altın madalya elde etti.
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli yüzücü Victoria Zeynep Güneş, kadınlar 200 metre kurbağalamada altın madalya elde etti.
Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda, kadınlar 200 metre kurbağalamanın finalleri yapıldı.
Milli yüzücü Victoria Zeynep Güneş, 2.26.48'lik derecesiyle altın madalya kazandı.
AA / Muhammed Boztepe - Spor