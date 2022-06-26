19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de başladı 19. Akdeniz Oyunları Cezayir'in Oran kentinde başladı. 19. Akdeniz Oyunları Cezayir'in Oran kentinde başladı. Olimpik Stadyum'da yapılan açılışa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Katar Emiri Temim Bin Hamad Al Sani katıldı. Açılış töreninde Cezayir'in kültürü anlatılırken, Akdeniz'in coğrafi özellikleri sergilendi ve ülkedeki tarihi yerler gösterildi. Açılışta ayrıca dans gösterileri de yer aldı. Türkiye 8. sırada yer aldı Açılışın ardından geçit töreni gerçekleştirildi. Türkiye'nin 8. sırada çıktığı geçit töreninde Türk Bayrağı'nı milli boksör Busenaz Sürmeneli ile milli cimnastikçi Ferhat Arıcan taşıdı. Tören, konser eşliğindeki havai fişek gösterilerinin ardından sona erdi. AA / Muhammed Boztepe - Spor Akdeniz Oyunları fuat oktay Cezayir Akdeniz Spor Haberler

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