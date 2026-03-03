18 yıl sonra gelen tarihi zafere damga vuran an

Haberler

Güncelleme:
Real Madrid'in Getafe ile oynadığı maçta Arda Güler'in tribünlere yaptığı jest dikkat çekti. Genç futbolcu, maçı izlemeye gelen ailesi ve kız arkadaşı Duru Nayman'ı sahadan selamladı. Bu özel an yoğun ilgi gördü.

  • Real Madrid, La Liga'nın 26. haftasında sahasında Getafe'ye 1-0 mağlup oldu.
  • Getafe, Real Madrid'i deplasmanda en son 2008 yılında mağlup etmişti.
  • Arda Güler, maç sırasında tribünlerdeki ailesini ve Duru Nayman'ı selamladı.

İspanya La Liga'nın 26. haftasında Real Madrid, sahasında konuk ettiği Getafe'ye 1-0 mağlup oldu. Eflatun-beyazlılar, 8 maçlık galibiyet serisinin ardından ligde üst üste ikinci yenilgisini alırken Getafe, 18 yıl sonra Bernabeu'da kazandı.

2008'DEN SONRA İLK KEZ

Getafe, Real Madrid'i deplasmanda en son 2008 yılında mağlup etmişti. Aradan geçen 18 yılın ardından gelen bu galibiyet, konuk ekip adına tarihi bir anlam taşıdı. Bitiş düdüğüyle birlikte Getafeli futbolcular sahada büyük sevinç yaşadı.

ARDA GÜLER'DEN TRİBÜNE SELAM

Karşılaşmayı tribünden takip eden Arda Güler'in ailesi ve kız arkadaşı Duru Nayman da mücadeleyi yerinden izledi. Milli futbolcu, maç sırasında tribünlere dönerek ailesini ve Duru Nayman'ı selamladı. O anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

