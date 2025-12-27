18 yaşındaki Adem Yeşilyurt yeteneğiyle Avrupa'nın transfer gözdesi oldu

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'nın genç oyuncusu Adem Yeşilyurt, sergilediği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. Takımda bazı oyuncuların bahis cezası almasının ardından forma şansı bulan 2007 doğumlu genç kanat oyuncusu, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek kısa sürede adından söz ettirdi.

TRABZONSPOR VE YURT DIŞINDAN İLGİ VAR

Gösterdiği çıkışla birçok kulübün radarına giren Adem'e Türkiye'den pek çok takımın ilgi gösterdiği, özellikle Trabzonspor'un yakından takip ettiği öğrenildi. Genç futbolcuya yurt dışından da ciddi ilginin olduğu ifade edildi.

'YURT DIŞINDAKİ TAKIMLAR DAHA CİDDİ'

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Aygün Metin Cicibaş, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Takım olarak tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Cicibaş, "Tek amacımız sezon sonunu kupayla tamamlayıp bir üst lige çıkmak. Adem Yeşilyurt, bizim için çok önemli bir oyuncu. Kendisine verilen şansı iyi değerlendirdi. Böyle olunca da ülkemizdeki takımların dikkatini çekmesinin yanı sıra yurt dışındaki birçok takımın da ilgi odağı oldu. Ülkemizden de bizimle oyuncu hakkında iletişim kuran kulüpler var ama yurt dışındaki takımların daha ciddi olduğunu söyleyebilirim. Özellikle İngiltere ve Fransa'daki önemli kulüpler Adem'i istiyor. Temaslarımız var ama şu anda satmak gibi bir niyetimiz de yok. Bizim şu anda tek amacımız şampiyon olmak, başka da bir düşüncemiz yok. İnşallah sezon sonunda uzun zamandır beklenen şampiyonluk gelecek ve taraftarımıza armağan edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Ayrıca geçtiğimiz 8 Aralık'ta profesyonel statü kazanan Adem Yeşilyurt'un, Karşıyaka ile Haziran 2029'a kadar devam eden bir sözleşmesi bulunuyor.