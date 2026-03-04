Haberler

18 yaşında limitsiz kredi kartı oldu! İstediğini alabiliyor

18 yaşında limitsiz kredi kartı oldu! İstediğini alabiliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Chelsea'nin Arjantinli yıldızı Alejandro Garnacho, 18 yaşındaki sevgilisi Adriana Lobaz'a istediği her şeyi alabilmesi için limitsiz bir kredi kartı verdi.

  • Alejandro Garnacho'nun 18 yaşındaki sosyal medya fenomeni Adriana Lobaz ile ilişkiye başladığı iddia edildi.
  • Alejandro Garnacho'nun Adriana Lobaz'a alışverişlerinde kullanması için limitsiz bir kredi kartı verdiği iddia edildi.
  • Alejandro Garnacho ve Adriana Lobaz'ın limitsiz kredi kartı iddiası hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

Chelsea'nin Arjantinli kanat oyuncusu Alejandro Garnacho, son günlerde özel hayatıyla gündemde. İspanyol sosyal medya fenomeni Adriana Lobaz ile birlikte olduğu konuşulan genç futbolcu hakkında ortaya atılan iddia magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

YENİ SEVGİLİSİYLE GÜNDEMDE

İddialara göre Garnacho, 18 yaşındaki sosyal medya fenomeni Adriana Lobaz ile yeni bir ilişkiye başladı. İkilinin birlikte görüntülenmesinin ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılırken, ilişki kısa sürede spor ve magazin gündemine oturdu.

18 yaşında limitsiz kredi kartı oldu! İstediğini alabiliyor

"LİMİTSİZ KREDİ KARTI" İDDİASI

Ortaya atılan iddialara göre Arjantinli futbolcu, Lobaz'a alışverişlerinde kullanabilmesi için limitsiz bir kredi kartı verdi. Genç yıldızın sevgilisine "her şeyi satın alabileceği" bir kart verdiği iddiası sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

18 yaşında limitsiz kredi kartı oldu! İstediğini alabiliyor

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Söz konusu iddia kısa sürede futbol ve magazin dünyasında tartışma yarattı. Konuyla ilgili ne Alejandro Garnacho'dan ne de Adriana Lobaz'dan resmi bir açıklama yapılmadı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıumut mergen:

PARA VAR HUZUR VAR

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.