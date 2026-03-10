Haberler

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası aday kadrosu belli oldu

Güncelleme:
Türkiye 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 24-30 Mart'ta Antalya'da gerçekleştirilecek UEFA Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. Tur maçları için aday kadrosunu belirledi. Takım, Cebelitarık, Ermenistan ve Kosova ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlıların UEFA Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. Tur müsabakaları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Deniz Eren Dönmezer (Zecorner Kayserispor), Arda Yılmaz (Galatasaray), Efe Yiğit Üstün (Samsunspor)

Defans: Vatan Oğuz Özcan (Norwich City), Mete Torun (Karlsruher), Boran Eligüzel (Fenerbahçe), Samet Acar (1.FC Kaiserslautern), Yusuf Dağhan Kahraman (Galatasaray), Mustafa Azem Yortaç (Beşiktaş), Emre Can Duran (PSV Eindhoven)

Orta Saha: Mustafa Serhan Kök (Fenerbahçe), Enes Çalışkan (Bursaspor), Hasan Talha Ayyıldız (Ajax), Burak Kır (Bayer Leverkusen), Muhammet Talha Akyüz (Samsunspor), Thierry Darnel Karadeniz (1.FC Köln), Oğuzhan Ertem (Trabzonspor), Yusuf Can Karademir (Corendon Alanyaspor)

Forvet: Tuna Baran Demir (Beşiktaş), Ozan Demirbağ (Erciyes 38 FSK), Hasan Ege Akdoğan (Ankara Demirspor)

Millerin maç programı ise şöyle:

24 Mart Salı:

16.00 Türkiye-Cebelitarık

27 Mart Cuma:

16.00 Türkiye-Ermenistan

30 Mart Pazartesi:

16.00 Kosova-Türkiye

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
