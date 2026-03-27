18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Ermenistan'la 1-1 berabere kaldı

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. tur ikinci maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı. Ermenistan öne geçerken, Türkiye eşitliği sağladı. Millilerin gruptaki son maçı 30 Mart'ta Kosova ile.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Antalya'daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin 17. dakikasında Ermenistan, Kayki Asiryan'ın golüyle öne geçti. Milliler, 34. dakikada Yusuf Dağhan Kahraman'la eşitliği sağladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı.

Grubun diğer mücadelesinde Kosova, Cebelitarık'ı 7-0 yendi.

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, gruptaki son mücadelesinde 30 Mart Pazartesi günü Kosova'yla karşılaşacak. Türkiye, grubu lider bitirmesi durumunda gelecek sezon A Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
Rusya'dan benzin ihracatına yasak

İran'dan sonra dünya piyasalarını ateşe edecek bir karar da Rusya'dan
Batman Petrolspor ve Bursaspor, 1. Lig yolcusu

Şampiyonluk artık çok yakın! Adım adım 1. Lig'e geliyorlar
Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu

Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
Galatasaray'da futbolcuların günlerdir beklediği müjdeli haber geldi

Günlerdir beklenen müjde geldi
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza

Alkışlar Ticaret Bakanlığı'na! Bu rezilliği affetmediler
Batman Petrolspor ve Bursaspor, 1. Lig yolcusu

Şampiyonluk artık çok yakın! Adım adım 1. Lig'e geliyorlar
Ünlü ismin son hali yürek burktu: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor

Son hali içler acısı: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor
Sözünü tuttu, milli galibiyet şerefine 1000 lahmacun dağıttı

Milli galibiyet şerefine 1000 lahmacun dağıttı, sıradaki kişi şaşırttı