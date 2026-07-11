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18 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı finalde

18 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı finalde
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18 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı, U18 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Macaristan'ı 3-1 yenerek finale çıktı. Namağlup unvanını koruyan milliler, yarın Fransa-İtalya maçının galibiyle karşılaşacak.

18 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı, Letonya'da devam eden U18 Avrupa Şampiyonası'nda Macaristan'ı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Milliler, yarı final karşılaşmasında Macaristan'ı 25-22, 25-6, 27-29, 25-19 setlerle 3-1 mağlup ederek finale çıktı. Millilerde maçın oyuncusu Aylin Uysalcan seçildi.

Grup etabını yedi yedi ile lider tamamlayan ay-yıldızlılar, namağlup bir şekilde adını finale yazdırdı.

Final karşılaşması yarın saat 18.00'da oynanacak. Millilerin rakibi, Fransa- İtalya karşılaşmasının galibi olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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