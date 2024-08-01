18 Yaş Altı Kız Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na hazır

18 Yaş Altı Kız Milli Takımı, 3-11 Ağustos tarihleri arasında Portekiz'in Matosinhos kentinde düzenlenecek FIBA U18 Kızlar Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Başantrenör Hüseyin Doğan yönetiminde tamamladı.

18 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Portekiz'in Matosinhos kentinde 3-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek FIBA U18 Kızlar Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı. Organizasyonda A Grubu'nda yer alan 18 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Letonya, İspanya ve Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

18 Yaş Altı Milli Takımı'nın maç programı şu şekilde:

3 Ağustos Cumartesi

20.00 Letonya - Türkiye

4 Ağustos Pazar

17.30 Türkiye - İspanya

5 Ağustos Salı

17.30 Slovenya - Türkiye

Ay-yıldızlıların sporcu listesi şu şekilde:

"Dünya Hazeyen, Ayşenaz Harma, Selin Tekin, Asya Ülker, İdil Yeniçulha, Zeynep Naz Töremiş, Aleyna Tokgöz, Tuana Ayşegül Vural, Şeyma Esra Yılık, Asya Lara Barnes, Feryal Defne Atlı ve Eslem Güler" - İSTANBUL