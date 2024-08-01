18 Yaş Altı Kız Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na hazır
18 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Portekiz'de düzenlenecek FIBA U18 Kızlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlıklarını tamamladı. Takım, Letonya, İspanya ve Slovenya ile mücadele edecek.
18 Yaş Altı Kız Milli Takımı, 3-11 Ağustos tarihleri arasında Portekiz'in Matosinhos kentinde düzenlenecek FIBA U18 Kızlar Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Başantrenör Hüseyin Doğan yönetiminde tamamladı.
18 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Portekiz'in Matosinhos kentinde 3-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek FIBA U18 Kızlar Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı. Organizasyonda A Grubu'nda yer alan 18 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Letonya, İspanya ve Slovenya ile karşı karşıya gelecek.
18 Yaş Altı Milli Takımı'nın maç programı şu şekilde:
3 Ağustos Cumartesi
20.00 Letonya - Türkiye
4 Ağustos Pazar
17.30 Türkiye - İspanya
5 Ağustos Salı
17.30 Slovenya - Türkiye
Ay-yıldızlıların sporcu listesi şu şekilde:
"Dünya Hazeyen, Ayşenaz Harma, Selin Tekin, Asya Ülker, İdil Yeniçulha, Zeynep Naz Töremiş, Aleyna Tokgöz, Tuana Ayşegül Vural, Şeyma Esra Yılık, Asya Lara Barnes, Feryal Defne Atlı ve Eslem Güler" - İSTANBUL