Haberler

Voleybol: 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde B Grubu'nda oynadığı iki maçı da kazanarak yarı finale yükseldi. Milliler, Romanya ve Sırbistan'ı mağlup etti.

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. tur müsabakalarında B Grubu'nda 2'de 2 yaparak yarı finale yükseldi.

Ay-yıldızlı takım, başkent Sofya'da gerçekleştirilen organizasyonda gruptaki ilk maçında Romanya'yı 25-11, 25-20 ve 25-14'lük setlerle 3-0 yendi.

Milli takım, ikinci maçında ise Sırbistan'ı 25-27, 25-22, 25-19 ve 25-15'lik setler sonucunda 3-1 mağlup etti.

Grubunu lider tamamlayan milliler, yarı finalde yarın TSİ 21.00'de Karadağ ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu

Savaş başlayacak mı? İran'ın aldığı kararı Trump duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye karşı 10 kurtarış yapmıştı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu

Fener maçının kahramanıydı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde

Türk İHA'ları, komşu ülkede gerilimin tavan yaptığı bölgede
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Sergen Yalçın, ''O da takımdan ayrılabilir'' diyerek bir vedayı daha duyurdu

''O da takımdan ayrılabilir'' diyerek kahreden haberi duyurdu
Fenerbahçe'ye karşı 10 kurtarış yapmıştı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu

Fener maçının kahramanıydı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu
Şanlıurfa'da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye'de bulundu

Komşu ülkede bulunan ceset, Türk vatandaşına ait çıktı
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi