Voleybol: 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası
Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki ikinci maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etti. Milliler, Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan karşılaşmayı 25-10, 25-16 ve 25-12'lik setlerle kazandı. Ay-yıldızlı takım, turnuvadaki 3. maçında yarın TSİ 17.30'da Polonya ile karşılaşacak.
Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki ikinci maçında Belçika'yı 3-0 yendi.
Milliler, Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan karşılaşmayı 25-10, 25-16 ve 25-12'lik setlerle kazandı.
Ay-yıldızlı takım, turnuvadaki 3. maçında yarın TSİ 17.30'da Polonya'yla karşılaşacak.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel