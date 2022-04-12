- 18 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası, Zeytinburnu'nda başladı

İSTANBUL - 18 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası, Zeytinburnu Buz Pisti'nde başladı. Turnuvanın açılış mücadelesi Türkiye ile Tayvan arasında oynandı. Ay-yıldızlılar, sahadan 8-3 mağlup ayrıldı.

Türkiye'nin en büyük buz pisti olan Zeytinburnu Buz Pisti'nde başlayan 18 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nın açılış maçında 18 Yaş Altı Milli Buz Hokey Takımı, Tayvan ile karşı karşıya geldi. Müsabaka Tayvan'ın 8-3'lük üstünlüğü ile sonuçlandı.

"Çok fazla bireysel hatalarımız oldu"

"Turnuvanın açılış karşılaşmasında galip gelmek isterdik ama önümüzde dört maç daha var" diyen Türkiye 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Takımı Başantrenörü Yücel Çıtak, "Milli takım olarak 1 buçuk aylık çalışmalarımızın sonucu olarak ilk karşılaşmamıza çıktık, istemediğimiz bir sonuçla bitti. 8-3 yenildik, çok gol kaçırdık. Çok fazla bireysel hatalarımız oldu. Önümüzde 4 maç daha var, maç içerisinde çok fazla süre cezası aldık ki en büyük hatamız orada oldu. Çünkü bu sporda eksik oynadığınız zaman rakip takım daha avantajlı oluyor. Pandemiden dolayı bu turnuva 2 senedir yapılmıyordu, çocukların bu ilk milli heyecanıydı, çoğu oyuncumuzun heyecanlı olduğunun maç içerisinde de farkına vardık ama önümüzdeki maçlarda sisteme sadık kalarak daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum" ifadelerinde bulundu. Maça seyirci katılımı hakkında da konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Bizi desteklemeye gelen seyircilerimize teşekkür ediyorum. Bizi desteklemelerini istiyoruz, bizi burada desteklemeye devam ederlerse göreceklerki oyuncularımız da daha özgüvenli bir performans sergileyecek" şeklinde konuştu.

Kaptan Ziya Efe Güçlü: "Hedefimiz kalan tüm maçlarımızı kazanmak"

Turnuvadaki diğer maçları kazanmak için daha az bireysel hata yapmaları gerektiğini dile getiren Türkiye 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Takımı'nın kaptanı Ziya Efe Güçlü ise "Her maç hedefimiz kazanmak, fakat bu maç çok fazla bireysel hata yaptık ve çok fazla ceza aldık. Önümüzdeki maçlarda daha fazla çaba sarf edeceğiz, hedefimiz hala önümüzdeki tüm maçları kazanmak. Daha fazla seyirci gelirse bize de motivasyon olur. Buraya gelip bize destek olan seyircilerimize teşekkür ediyorum" değerlendirmesini yaptı.

Karşılaşmalar ücretsiz olarak izlenebilecek

Belçika, İsrail, İzlanda, Meksika, Tayvan ve Türkiye'nin mücadele edeceği ve 11-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan 18 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nın tüm müsabakaları, Zeytinburnu'nda oynanacak. Turnuvadaki tüm karşılaşmaları seyirciler, ücretsiz olarak izleyebilecek. Şampiyonanın finali ve kupa töreni 17 Nisan Pazar 22.30'da gerçekleşecek.

Turnuvada 6 ülkeden 200 sporcu olacak

Şampiyonaya turnuva boyunca 6 ülkeden 200 sporcu, çok sayıda antrenör ve yönetici katılım gösteriyor. Türkiye, şampiyonada 12 Nisan Salı saat 20.00'de Belçika ile 14 Nisan Perşembe saat 20.00'de İzlanda, 15 Nisan Cuma saat 20.00'de İsrail, 17 Nisan Pazar ise saat 20.00'de Meksika ile oynayacak.