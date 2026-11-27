18. sıradaki Sivasspor, yarın evinde Bodrum FK'yi konuk edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında yarın saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda Bodrum FK'yi konuk edecek. Ligde 13 puanla 18. sırada yer alan Sivasspor'da Amilton ve Okan Erdoğan'ın tedavileri sürerken, 24 puanlı Bodrum FK 7. sırada bulunuyor.
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem İbrahim Güner yönetecek.
Kırmızı-beyazlı ekipte, Bodrum FK karşılaşması öncesi Amilton ve Okan Erdoğan'ın tedavilerine devam ediliyor.
Ligde 18. sıradaki Sivas temsilcisi, 15 haftada 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 13 puan topladı.
Bodrum FK ise 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 24 puanla 7. sırada yer alıyor.
Kaynak: AA