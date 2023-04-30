18. İstanbul Yarı Maratonu'nda Kenyalı atletler damga vurdu

Spor İstanbul tarafından düzenlenen 18. İstanbul Yarı Maratonu Tarihi Yarımada'da 12 bin 300 kişi ile gerçekleştirildi. Elit erkeklerde Kenyalı atlet Daniel Simiu Ebenyo, elit kadınlarda ise Kenyalı sporcu Purity Jemutai Komen birincilik kürsüsüne çıktı. Türk elit atletler arasında ise Yayla Gönen ve İlham Tanui Özbilen birinci oldu.

Tarihi Yarımada'da 12 bin 300 kişi ile en kalabalık startını veren 18. İstanbul Yarı Maratonu sona erdi. Spor İstanbul tarafından World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) Gold Label kategoride düzenlenen yarışta; elit erkeklerde Kenyalı atlet Daniel Simiu Ebenyo 59: 52'lik derecesiyle günün en hızlı ismi oldu. Elit kadınlarda ise Kenyalı sporcu Purity Jemutai Komen 1: 06: 30'luk derecesiyle birincilik kürsüsüne çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, Tarihi Yarımada'da 18. kez koşuldu. Dünyanın en iyi yarı maratonları arasında gösterilen İstanbul Yarı Maratonu, 60 farklı ülkeden toplam 12 bin 300 katılımcı ile gerçekleştirildi. Tarihinin en kalabalık startını veren koşuda parkura çıkan 12 bini aşkını kişi, 8 bin yıllık geçmişe sahip yarımadanın caddelerini renklendirdi. Yenikapı'da 07.30'da paten tutkunlarının mücadelesiyle hareketlenen etkinlikte, 10K koşusu 08.30'da start aldı. Elit atlet ve 21K başlangıç düdüğü ise 09.30'da çaldı. Yarışın startını İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Yasin Taş ve Aktif Bank İletişim Grup Başkanı Gamze Numanoğlu verdi. Yenikapı'dan başlayarak Sirkeci istikametine doğru devam eden parkurda, sporcular sahil hattını takip ederek Tarihi Yarımada'nın kıyılarını koşarak geçti. Galata Köprüsü'nün de yer aldığı güzergahta atletler, Haliç Köprüsü'ne gelmeden dönüş yaparak ters istikamette sahil yolundan Yenikapı'daki varış çizgisine ulaştı.

İstanbul Yarı Maratonu'nda mücadele eden Türk elit atletler arasında; kadınlarda Yayla Gönen, 01: 11: 51'lik derecesiyle birinci oldu. 1: 17: 44'lük sürede yarışı tamamlayan Sabriye Güzelyurt ikincilik kürsüsüne çıktı. Meryem Kılınç Gündoğdu ise 1: 20: 29'luk derecesiyle üçüncü sıraya yerleşti. Erkeklerde ise İlham Tanui Özbilen 01: 04: 19'luk derecesiyle birincilik ipini göğüsledi. Hüseyin Can 1: 04: 20'lik derecesiyle ikinci sıraya yerleşirken, Murat Emektar 1: 05: 33 ile üçüncü oldu. 10K yarışında ise erkeklerde Abdullah Yıldız 32: 16'lık derecesiyle ilk sırayı alırken, kadınlarda Özge Çolak 38: 50 ile birincilik ipini göğüsleyen isim oldu.