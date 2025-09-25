17 yaşındaki yıldız, Liverpool ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı

Haberler

Premier Lig devi Liverpool, 17 yaşındaki genç yetenek Rio Ngumoha ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Ngumoha, geçtiğimiz yaz Chelsea'den transfer edilmiş ve kısa sürede teknik heyetin beğenisini kazanmıştı.

Premier Lig devi Liverpool, genç yetenek Rio Ngumoha'nın ilk profesyonel sözleşmesini imzaladığını resmi olarak duyurdu.

İMZAYI ATTI

Kulübün akademisinde dikkat çeken performansıyla öne çıkan 17 yaşındaki oyuncu, geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor.

Ngumoha, Liverpool altyapısına geçtiğimiz yaz Chelsea'den transfer edilmişti. Kısa sürede teknik heyetin beğenisini kazanan genç futbolcu, kulüp tarafından uzun vadeli bir yatırım olarak görülüyor.

Liverpool kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Rio Ngumoha'nın profesyonel sözleşmesini imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

