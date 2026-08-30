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U17 Milli Takımı Telki Cup'ta Şampiyon

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17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Macaristan'daki Telki Cup Turnuvası'nın son maçında Suudi Arabistan'ı 4-0 yenerek şampiyon oldu. Goller Berat Kadir Yavuz, Efe Pırasoğlu, Yiğit Kabaktaş ve Musab Çakıroğlu'ndan geldi.

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Macaristan'da düzenlenen Telki Cup Turnuvası'nın son maçında Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup ederek organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte yakınlarında bulunan Telki kasabasındaki Globall Merkezi'nde oynanan mücadelede ay-yıldızlıların gollerini 36. dakikada Berat Kadir Yavuz, 50. dakikada Efe Pırasoğlu, 66. dakikada Yiğit Kabaktaş ve 82. dakikada Musab Çakıroğlu kaydetti. Milli takımda Yusuf Sivaslıoğlu 85. dakikada kırmızı kart gördü.

Karşılaşmayı, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay ve Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba tribünden takip etti.

Organizasyonda daha önce İtalya ile 3-3 berabere kalan ve Macaristan'ı 2-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, Suudi Arabistan'a karşı aldığı galibiyetle turnuvada şampiyon oldu.

Kaynak: AA
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