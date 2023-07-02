17 Yaş Altı Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonalarında Dereceye Giren Ülkeler Belli Oldu
Spor Haberleri
Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından İzmir'de düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonaları sona erdi. Türkiye'nin de yer aldığı organizasyonda, Hollanda kızlarda birinci olurken, Macaristan ikinci ve İsveç üçüncü oldu. Erkeklerde ise Macaristan birinci, İspanya ikinci ve İsveç üçüncü oldu. Türkiye Kız Milli Takımı 12. sırada yer alırken, Erkek Milli Takımı ise 14. oldu.
Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından İzmir'de düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonalarında dereceye giren ülkeler belli oldu
İnciraltı Spor Tesisleri'nde düzenlenen, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 15 ülkenin yer aldığı organizasyon, final müsabakalarıyla tamamlandı.
Türkiye Kız Milli Takımı'nın 12. sırada bitirdiği şampiyonada Erkek Milli Takımı ise 14. oldu.
Hollanda'nın birinciliğe ulaştığı kızlarda, Macaristan ikinciliği, İsveç de üçüncülüğü elde etti.
Erkeklerde ise ilk 3 sıra Macaristan, İspanya ve İsveç'ten oluştu.