17 Yaş Altı Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonalarında Dereceye Giren Ülkeler Belli Oldu

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından İzmir'de düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonaları sona erdi. Türkiye'nin de yer aldığı organizasyonda, Hollanda kızlarda birinci olurken, Macaristan ikinci ve İsveç üçüncü oldu. Erkeklerde ise Macaristan birinci, İspanya ikinci ve İsveç üçüncü oldu. Türkiye Kız Milli Takımı 12. sırada yer alırken, Erkek Milli Takımı ise 14. oldu.