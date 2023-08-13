17. Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Ali Gürbüz Başpehlivan Oldu

Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 17. Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde, finalde rakibi Özkan Yılmaz'ı yenen Ali Gürbüz başpehlivan oldu. Güreşlerde bin sporcu mücadele etti ve Ali Gürbüz, finalde zafer elde etti.

ANTALYA (İHA) – Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 17. Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde, finalde rakibi Özkan Yılmaz'ı yenen Ali Gürbüz başpehlivan oldu.

Antalya Alanya Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 17. Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri bin 500 rakımlı Gökbel Yaylası'nda sabah saat 09.00'da başladı. Güreşlere 50'si başpehlivan olmak üzere bin sporcu katılırken, kıran kırına mücadeleler akşam saat 19.30'a kadar sürdü. Başpehlivanlar müsabakalar öncesi protokol ile birlikte bayraklı selamlama gerçekleştirdi. Her yaştan sporcunun katıldığı güreşlerde başpehlivanlık mücadelesinde yarı finalde Orhan Okulu ile Ali Gürbüz ve Mustafa Taş ile Özkan Yılmaz karşılaştı. Rakiplerini yenen Ali Gürbüz ile Özkan Yılmaz finalde karşı karşıya geldi. Final mücadelesini Ali Gürbüz yaklaşık 20 dakikalık mücadelenin sonunda kazandı. İkincilik kürsüsüne Özkan Yılmaz, üçüncülük kürsüsüne ise Orhan Okulu ile Mustafa Taş çıktı. Kazanan güreşçilere ödülleri, MHP Antalya Milletvekilleri Hilmi Durgun ve Abdurrahman Başkan, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Gökbel güreş ağası Eray Erdem tarafından takdim edildi.

"Türkiye'nin ender müsabakalarından biri oldu"

Müsabakalar sonrasında duygularını dile getiren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Ata sporumuz yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için başlattığımız bir organizasyondu. Sonrasında bir şölen havasına dönüştü. Bugün geldiğimiz nokta belli. Türkiye'nin ender müsabakalarından biri oldu. Kırkpınar'da kol bağlayan başpehlivanların neredeyse tamamı buradaydı. Son yıllarda UNESCO somut olmayan kültürel varlıklar listesine giren Gökbel güreşlerinin nereye geldiği belli olmuştur. Organizasyonun başarılı geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"Her zaman bu işi zirvede yapmaya devam edeceğim"

Finalde rakibini mağlup ederek Gökbel Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı olan Ali Gürbüz, madalya töreni sonrasında açıklamalarda bulundu. Gürbüz, "Böyle güzel bir organizasyon yaptığı için belediye başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Alanya Gökbel Yaylası Güreşleri, ülkemizin marka güreşlerinden birisi. Bugün de çok güreşler güreşler oldu. Bu sene benim için çok iyi geçmedi. Özellikle de Kırkpınar. Yeni yeni formumu kazanmaya başladım, Önümüzde de çok önemli güreşler var Korkuteli ve Elmalı gibi. O güreşlerde başpehlivan olup, seyircime bir nebze olsun teselli armağanı vermek istiyorum. Hala bu sahalardayım ve Allah'ın izniyle de elimden geldiğince de her zaman bu işi zirvede yapmaya devam edeceğim" dedi.

Protokol Feslikan'da buluştu

Güreşleri Antalya protokolünden de çok sayıda isim izledi. İyi parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, MHP Antalya Milletvekilleri Hilmi Durgun, Abdurrahman Başkan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, MHP Antalya il başkanı Onur Temel, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Güreş ağası yine değişmedi

Feslikan Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde güreş ağalığı ihalesi 1 milyon TL'den açıldı. Son iki yıldır güreş ağalığını kimseye kaptırmayan Eray Erdem'e bu kez de rakip çıkmadı. Erdem, güreş ağalığını 10 milyon 82 bin liralık teklifle kazandı. Erdem'e ağalık kemerini Başkan Adem Murat Yücel taktim etti. - ANTALYA