16 yaşında ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı, serbest kalma bedeli tam 100 milyon euro

Sao Paulo Gençler Kupası turnuvasında gösterdiği performansla göz dolduran 16 yaşındaki forvet Eduardo Conceiçao, Palmeiras ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.

2029'A KADAR SÜRECEK İLK PROFESYONEL SÖZLEŞME

Avrupa'dan birçok talibi bulunan 16 yaşındaki oyuncu, ülkesinde kalma kararı vererek Palmeiras ile Aralık 2029'a kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

SERBEST KALMA BEDELİ 100 MİLYON EURO

Genç yeteneğin takımda kalmasını sağlan Palmeiras, birçok kulübün gözdesi haline gelen Eduardo Conceiçao'nun serbest kalma bedelini 100 milyon euro olarak belirledi.

''SON DERECE MİNNETTARIM''

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan genç golcü, "İlk profesyonel sözleşmemi imzaladığım için, Palmeiras'ın bana değer verdiğini görmekten dolayı son derece minnettarım. Özellikle başkanımız Leila'nın da orada olmasıyla özel bir an oldu. Geriye baktığımda sadece futbolcu olmayı hayal eden bir çocuk görüyorum, her çabam ve antrenmanım karşılığını veriyor, ödüllendiriliyorum." dedi

2 MAÇTA 6 GOLE KATKI

Sao Paulo Gençler Kupası'nda 2 maça çıkan Conceiçao, 2 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek turnuvanın yıldızı oldu.