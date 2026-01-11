Haberler

16 yaşında ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı, serbest kalma bedeli tam 100 milyon euro

16 yaşında ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı, serbest kalma bedeli tam 100 milyon euro
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sao Paulo Gençler Kupası'nda parlayan 16 yaşındaki forvet Eduardo Conceiçao, Palmeiras ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Avrupa'dan birçok talibi bulunan genç oyuncu, ülkesinde kalmayı tercih ederek Aralık 2029'a kadar sürecek bir sözleşme imzaladı. Palmeiras, Conceiçao'nun serbest kalma bedelini 100 milyon euro olarak belirledi.

  • 16 yaşındaki forvet Eduardo Conceiçao, Palmeiras ile Aralık 2029'a kadar geçerli ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.
  • Eduardo Conceiçao'nun serbest kalma bedeli 100 milyon euro olarak belirlendi.
  • Eduardo Conceiçao, Sao Paulo Gençler Kupası'nda 2 maçta 2 gol ve 4 asist yaptı.

Sao Paulo Gençler Kupası turnuvasında gösterdiği performansla göz dolduran 16 yaşındaki forvet Eduardo Conceiçao, Palmeiras ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.

2029'A KADAR SÜRECEK İLK PROFESYONEL SÖZLEŞME

Avrupa'dan birçok talibi bulunan 16 yaşındaki oyuncu, ülkesinde kalma kararı vererek Palmeiras ile Aralık 2029'a kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

SERBEST KALMA BEDELİ 100 MİLYON EURO

Genç yeteneğin takımda kalmasını sağlan Palmeiras, birçok kulübün gözdesi haline gelen Eduardo Conceiçao'nun serbest kalma bedelini 100 milyon euro olarak belirledi.

''SON DERECE MİNNETTARIM''

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan genç golcü, "İlk profesyonel sözleşmemi imzaladığım için, Palmeiras'ın bana değer verdiğini görmekten dolayı son derece minnettarım. Özellikle başkanımız Leila'nın da orada olmasıyla özel bir an oldu. Geriye baktığımda sadece futbolcu olmayı hayal eden bir çocuk görüyorum, her çabam ve antrenmanım karşılığını veriyor, ödüllendiriliyorum." dedi

2 MAÇTA 6 GOLE KATKI

Sao Paulo Gençler Kupası'nda 2 maça çıkan Conceiçao, 2 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek turnuvanın yıldızı oldu.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime ara
Ankara'da 'tercihli yol' için referanduma gidilecek

Ankara'da trafik için referanduma gidiliyor! İşte halka sorulacak soru
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKaan Korkmaz:

Bu 16 yaşındaysa bende 100 yaşındayım o zaman :)))

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı! Bilanço ağır

Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı! Bilanço ağır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım

"Gelişmeler iyi değil" diyen Erdoğan'dan önemli bir çağrı var
Serdar Saatçı Süper Lig'e veda etti! Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri

Sürpriz imza! Süper Lig devinden Al Nasr'a gitti
Yağmurluğunu giydi, taraftarın arasına girdi! Ederson'un eşi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı

Yağmurluğunu giydi, taraftarın arasına girip maç izledi
Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı! Bilanço ağır

Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı! Bilanço ağır
Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hatası

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hatası
Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Kalabalık grup ABD üssüne saldırdı