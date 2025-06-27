16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Sutopu Şampiyonası İstanbul'da Başladı

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Türkiye Sutopu Federasyonu ev sahipliğinde düzenlenen 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Sutopu Şampiyonası, Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde 15 ülkenin katılımıyla başladı. Maçlar seyirciler için ücretsiz olacak.

Türkiye Sutopu Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Sutopu Şampiyonası, İstanbul'da başladı.

Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde 3 Temmuz'a kadar sürecek organizasyonda, 15 ülke mücadele edecek.

Milli takımın, Fransa, Çekya ve Slovakya ile C Grubu'nda yer aldığı şampiyonadaki maçları, seyirciler ücretsiz olarak izleyebilecek.

Türkiye Sutopu Federasyonu Genel Sekreteri Adem Varlık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyona için erkenden hazırlıklara başladıklarını belirterek, "Türkiye'nin spor organizasyonlarındaki başarısını Avrupa biliyor. Biz de bunun üzerine koyarak devam ediyoruz. Amacımız 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na katılmak. Bu yaş grubundaki sporcularımızın performansı çok önemli. Belki burada mücadele eden sporcularımız arasından Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na katılacaklar çıkacak." ifadelerini kullandı.

Varlık, böyle organizasyonlara ev sahipliği yapmanın önemine değinerek, "Bu organizasyonun ardından 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası burada başlayacak. Avrupa'dan gelen 1000'den fazla kişiyi İstanbul'da ağırlıyoruz. Ülkede bu sporu yaygınlaştırmamız lazım. Son yıllarda bu konuda ivme kazandık. Ulusal anlamda daha fazla görünmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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