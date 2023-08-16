16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı Belçika'ya mağlup oldu

16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası klasman mücadelesinde Belçika'ya 83-45 yenildi. Mücadelenin ilk yarısı da 47-26 Belçika üstünlüğüyle tamamlandı. Takım, 18 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te Çekya ile klasman mücadelesinde karşı karşıya gelecek.