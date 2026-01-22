Haberler

2026 TransAnatolia Rallisi'nin rotası belli oldu

Güncelleme:
Dünyanın en zorlu rally raid organizasyonlarından biri olan TransAnatolia Rallisi, 29 Ağustos'ta İstanbul'dan start alacak ve 5 Eylül'de Ankara'da sona erecek. Yarış, otomobil, motosiklet, quad, SSV ve kamyon sınıflarında 2 bin 300 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek.

16. TransAnatolia Rallisi 29 Ağustos'ta İstanbul'da başlayacak, 5 Eylül'de Ankara'da sona erecek.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre dünyanın en zorlu yarışlarından biri olan "rally raid" kategorisindeki organizasyona 2026'da katılacak sürücüler, 2 bin 300 kilometrelik parkuru tamamlamaya çalışacak.

Otomobil, motosiklet, quad, SSV ve kamyon sınıflarında yapılacak yarış, 29 Ağustos'ta İstanbul'dan start alacak. Sporcular; Bolu, Zonguldak, Ilgaz Dağı (Kastamonu), Amasya, Tokat, Kapadokya ve Tuz Gölü üzerinden 5 Eylül'de Ankara'ya ulaşacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
