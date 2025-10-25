Haberler

158 yıllık tarihi kulübe büyük şok

Güncelleme:
İngiltere'nin en köklü kulüplerinden biri olan Sheffield Wednesday, İngiltere Futbol Ligi (EFL) tarafından verilen 12 puan silme cezasıyla sarsıldı. 158 yıllık kulüp, bu karar sonrası Championship'te -6 puanla son sıraya geriledi.

  • Sheffield Wednesday kulübünün sahibi Dejphon Chansiri'nin şirketi ve kulüp yönetimi için tasfiye süreci başlatıldı.
  • EFL, Sheffield Wednesday'in 12 puan düşürülmesine karar verdi.
  • Sheffield Wednesday'in yeni puanı -6 oldu.
  • İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi (HMRC) kulübe karşı tasfiye dilekçesi vermeye hazırlanıyordu.
  • Sheffield Wednesday 1867 yılında kuruldu.

158 yıl önce kurularak İngiltere'nin en köklü takımlarından biri olan Sheffield Wednesday, aldığı kara bir haberle yıkıldı.

EFL'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

EFL tarafından yapılan açıklamada, kulübün sahibi Dejphon Chansiri'nin şirketi ve kulüp yönetimi için tasfiye sürecine girdiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"EFL, Sheffield Wednesday yöneticisi Dejphon Chansiri'nin hem kulübe hem de sahibi olan şirkete yöneticiler atamak için gerekli adımları attığına dair resmi bildirimi aldığını doğrulamaktadır. Bu gelişme, tüm kulüpler tarafından kabul edilen yönetmelik gereği otomatik olarak 12 puanın düşürülmesiyle sonuçlanmıştır."

Açıklamada ayrıca, cezanın kulübün yeni bir sahiplik yapısı altında yeniden yapılanması ve sürdürülebilir bir gelecek kurması için fırsat yaratabileceği de vurgulandı.

MALİ KRİZİN SONUCU

İngiliz medyasına göre, İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi (HMRC) kulübe karşı tasfiye dilekçesi vermeye hazırlanıyordu. Bu gelişme üzerine EFL'nin kararı hızla devreye girdi. Cezanın ardından 24 takımlı Championship'te 6 puanı bulunan Sheffield Wednesday'in yeni puanı -6'ya düştü.

KULÜP TARİHİNİN EN KRİTİK DÖNEMİ

1867 yılında kurulan Sheffield Wednesday, İngiltere'nin en eski futbol kulüplerinden biri olarak biliniyor. Kulüp tarihinde ilk kez bu ölçekte bir puan silme ve finansal kriz ile karşı karşıya kalırken, taraftarlar yönetimi "kulübü batırmakla" suçluyor.

Fadıl Aslan
Haberler.com / Spor
500
