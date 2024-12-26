15 Yaşındaki Beyza Işık, Yüzmede 5. Türkiye Şampiyonluğunu Kazandı

Edirne'de yüzme branşında elde ettiği madalyalarla genç sporculara örnek olan 15 yaşındaki Beyza Işık, su korkusunu yenmek için başladığı yüzmede üst üste 5. kez Türkiye şampiyonu oldu.

Yüzme branşında elde ettiği madalyalarla dikkat çeken 15 yaşındaki Beyza Işık, genç sporculara örnek oluyor. Işık, 6 yaşındayken su korkusunu yenmek için yüzmeye başlamıştı. Kısa sürede yüzme öğrenerek kendisini bu alanda geliştiren Beyza Işık'ın hayatı elde ettiği başarılar ve madalyalarla değişti.

Edirne Yüzme Eğitim Merkezi (EYEM) Spor Kulübü'nde yetişen ve Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer olan Beyza Işık, Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Yüzme Federasyonu Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre karışık branşında yüzdüğü 05: 02.31'lik derecesiyle 15 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Beyza Işık, bu başarısıyla birlikte 5. kez Türkiye şampiyonluğu elde etti. - EDİRNE