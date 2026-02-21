Haberler

15 Yaş Altı Okçuluk Ligi Türkiye Finalleri, Samsun'da başladı

Güncelleme:
Türkiye Okçuluk Federasyonu'nca düzenlenen 15 Yaş Altı Okçuluk Ligi Türkiye Finalleri, 170 sporcunun katılımıyla Samsun'da gerçekleştiriliyor. İlk gün sıralama atışları yapıldı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen, 15 Yaş Altı Okçuluk Ligi Türkiye Finalleri Samsun'da başladı.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda 17 kulüpten 170 sporcu mücadele ediyor.

Organizasyonun ilk gününde sporcular sıralama atışlarını gerçekleştirdi.

Turnuva, yarın final atışlarının ardından düzenlenecek madalya töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / Erkut Kargın
