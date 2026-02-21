15 Yaş Altı Okçuluk Ligi Türkiye Finalleri, Samsun'da başladı
Türkiye Okçuluk Federasyonu'nca düzenlenen 15 Yaş Altı Okçuluk Ligi Türkiye Finalleri, 170 sporcunun katılımıyla Samsun'da gerçekleştiriliyor. İlk gün sıralama atışları yapıldı.
İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda 17 kulüpten 170 sporcu mücadele ediyor.
Organizasyonun ilk gününde sporcular sıralama atışlarını gerçekleştirdi.
Turnuva, yarın final atışlarının ardından düzenlenecek madalya töreniyle sona erecek.
Kaynak: AA / Erkut Kargın