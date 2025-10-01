15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı Balkan Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Bolu'da kamp yapan 15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı, Romanya'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda madalyalar kazanmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde kampa giren 20 genç güreşçi, 7-12 Ekim'de Romanya'nın Kaloşvar (Cluj-Napoca) kentinde gerçekleştirilecek şampiyonada mindere çıkıp başarılar elde etmek için antrenörleri gözetiminde ter döküyor.

Grekoromen Güreş A Milli Takım Antrenörü Serkan Özden, AA muhabirine, "Romanya'daki şampiyonaya 15 yaş altı kategorisinde 20 sporcu ile katılacağız ve her sıklette iki sporcunun yarışacağı müsabakalarda 15, 17 ve 20 yaş altı güreşçiler mücadele edecek." ifadelerini kullandı.

Özden, Bolu'daki kampın ve antrenmanların güzel geçtiğini belirterek, "Altyapıda iyi sporcularımız var. Geleceğin şampiyonlarını burada yetiştirmek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz." dedi.

Hazırlık döneminin bittiğine değinen Özden, şöyle devam etti:

"Maçlara hazır durumdayız. Antrenmanlarımız az. Her gün tek antrenman yapıyoruz. Sporcuların hepsinden madalya bekliyoruz. Bütün sporcularımız iyi. Madalyadan ziyade hedefimiz daha ilerisi. Burada madalyadan daha çok sporcularımıza güreşi öğretmeyi, o atmosferi kaldırmayı öğretiyoruz."

"Gençlerden şampiyonlar çıkarmak için yoğun çalışıyoruz"

Özden, asıl hedeflerinin 2032'de yapılacak olimpiyatlar olduğunu ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün kendilerine çok önem verdiğini, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın da maddi manevi desteğini eksik etmediğini dile getirdi.

Hedeflerinin ilerisi olduğunu, bunun da kısa sürede gerçekleşmeyecek ve çok emek isteyen bir süreç gerektirdiğini vurgulayan Özden, beklentileri karşılamak için en iyi şekilde çalıştıklarını kaydetti.

Özden, gençlerden şampiyonlar çıkartmak için yoğun çalıştıklarını vurgulayarak, "Önümüzdeki olimpiyatlar, dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonalarında bizi en iyi şekilde temsil edecek sporcular buradan çıkacak inşallah. Bu yolda ne katkı sağlayabilirsek ne mutlu bize." dedi.

Milli takımın Bolu kampı 5 Ekim'de sona erecek.