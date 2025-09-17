15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Belarus'u 3-2 Mağlup Etti

15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, UEFA Gelişim Turnuvası'nın ilk maçında ev sahibi Belarus'u 3-2 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Belarus Futbol Federasyonu Tesisleri'nde oynanan mücadelede millilerin gollerini 64. dakikada penaltıdan Rıdvan Harman, 73. dakikada Toprak Kök ve 90. dakikada Yusuf Katı kaydetti. Belarus'un gollerini ise 90+3. dakikada penaltıdan Ivan Bystryi ve 90+5. dakikada Arseni Aplevich attı.

Turnuvanın diğer maçında ise Rusya, Sırbistan'ı 4-1 mağlup etti.

Ay-yıldızlı ekip turnuvanın ikinci maçında 19 Eylül Cuma günü Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.