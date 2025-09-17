Haberler

15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Belarus'u 3-2 Mağlup Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye 15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, UEFA Gelişim Turnuvası'nın ilk maçında ev sahibi Belarus ile karşılaştı ve maçı 3-2 kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı.

15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, UEFA Gelişim Turnuvası'nın ilk maçında ev sahibi Belarus'u 3-2 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Belarus Futbol Federasyonu Tesisleri'nde oynanan mücadelede millilerin gollerini 64. dakikada penaltıdan Rıdvan Harman, 73. dakikada Toprak Kök ve 90. dakikada Yusuf Katı kaydetti. Belarus'un gollerini ise 90+3. dakikada penaltıdan Ivan Bystryi ve 90+5. dakikada Arseni Aplevich attı.

Turnuvanın diğer maçında ise Rusya, Sırbistan'ı 4-1 mağlup etti.

Ay-yıldızlı ekip turnuvanın ikinci maçında 19 Eylül Cuma günü Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Türkiye'yi yasa boğan kazada doktor baba cinayetten tutuklandı! Meğer timsah gözyaşları dökmüş

"Oğlum" diye feryat etmişti, meğer timsah gözyaşları dökmüş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya yanıt: Kuyruk acını biliyorum

Erdoğan'dan "Kudüs bizim şehrimiz" diyen Netanyahu'ya yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.