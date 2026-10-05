Haberler

15 Yaş Altı Badminton Milli Takımı, Erzincan kampını tamamlayıp Norveç'e hareket etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
15 Yaş Altı Badminton Milli Takımı, Erzincan kampını tamamlayıp Norveç'e hareket etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

15 Yaş Altı Badminton Milli Takımı, Norveç'teki Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlık kampını Erzincan'da tamamlayıp Norveç'e hareket etti. Federasyon yetkilileri, destek için Erzincan Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sporcu Eğitim Merkezi Müdürlüğüne teşekkür etti.

15 Yaş Altı Badminton Milli Takımı, Norveç'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlık kampını Erzincan'da tamamladı.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, 7-10 Ekim'de Norveç'te gerçekleştirilecek 15 Yaş Altı Badminton Avrupa Şampiyonası öncesinde Erzincan'da kamp yaptı.

Hazırlık kampında yoğun bir çalışma programı uygulayan milli sporcular, Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlıklarını tamamlayarak Norveç'e hareket etti.

Federasyon yetkilileri, kamp süresince sağlanan destek ve misafirperverlik dolayısıyla Erzincan Valiliği, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Erzincan Sporcu Eğitim Merkezi Müdürlüğüne teşekkür etti.

Milli takım sporcuları ve teknik ekibin, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Pencereden düşen çocuğu son anda yakaladı

Bunun adı mucize!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gaziantep'te kanlı saldırı! Sokak ortasında vurulan adam kurtarılamadı

Sokak ortasında kanlı infaz! Polis her yerde arıyor
Cem TV ekranlara veda ediyor! Kapanma kararını duyurdular

21 yıllık televizyon kanalı kapanıyor! “Bu savaş bize çok zarar verdi”
Nazlı Sabancı oğluna neden Ömer adını verdiğini açıkladı

Nazlı Sabancı oğluna neden Ömer adını verdiğini açıkladı
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Hande Erçel Valentino defilesinde elindeki Orhan Pamuk kitapları dikkat çekti

Hande Erçel, Valentino defilesine ünlü yazarın kitaplarıyla katıldı
Nereden nereye! Beyaz Saray kürsüsünü bırakıp tam zamanlı anne oldu

Dünyanın gözü önündeydi! Şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor
Kafa karıştıran tablo! Silahlı saldırıyla suçladı, gözaltına alınınca desteğe koştu

Silahlı saldırıyla suçladı, gözaltına alınınca desteğe koştu