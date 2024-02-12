15. Geleneksel Uluslararası Erciyes Kış Zirve Tırmanışı Tamamlandı

Kayseri Dağcılık İl Temsilciliği'nin faaliyet programında yer alan 15. Geleneksel Uluslararası Erciyes Kış zirve Tırmanışı 140 dağcının katılımıyla tamamlandı.

K2 Dağcılık Kayak İhtisas Spor Kulübü ve Hacılar Erciyes Gençlik Spor Kulübü'nün Erciyes Kış Zirve Tırmanışı; 10-11 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi. Tırmanışa 18 ilden katılan 140 dağcı; Erciyes Dağı'nın 3 bin 917 metredeki zirvesine tırmanarak faaliyeti başarılı bir şekilde tamamladı.

Kayseri Dağcılık İl Temsilcisi İsmail Yılmaz; "Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz kış zirve tırmanışını başarılı bir şekilde tamamladık. Etkinliğe katılan dağcı arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ