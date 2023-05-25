1461 Trabzon FK, Vanspor'u penaltı atışlarıyla mağlup etti
Spor Haberleri
TFF 2. Lig Play-off karşılaşmasında normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 sona eren maçta 1461 Trabzon FK, Vanspor'u penaltı atışlarıyla 6-5 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
TFF 2. Lig Play-off karşılaşmasında normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 sona eren maçta 1461 Trabzon FK, Vanspor'u penaltı atışlarıyla 6-5 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Stat: Ortahisar Yavuz Selim
Hakemler: Burak Şeker xx, Murat Ergin Gözütok xx, Gökhan Barcın xx
1461 Trabzon: Özkan Karabulut xxx, Onur Akdeniz xx, Tunahan Ergül xx (Tayfun Çulha dk. 90+16 ?), Özkan Yıldırım xx (Önder Selimoğlu dk. 90+16 ?), Enes Karakuş xx (Muammer Denizhan Taşkan dk. 83 ?), Nafican Yardımcı xx, Kerem Baykuş xx (Atalay Yıldırım dk. 65 xx), Ahmet Abdullah Çakmak xx (Batuhan Kör dk. 56 xx), Arif Morkaya xx, Abdulkadir Korkut xx, Bahadır Erol xx
Vanspor: Haydar Yılmaz xx, Furkan Sakı xx, Erkul Küçük xx, Miraç Acer xx, Utku Şen xx(Tayyip Kanarya dk. 83 ?), Emrah Tacir xx (Muhammed Ali Doğan dk. 90+16 ?), Uğur Adem Gezer xx, Hasan Bilal xx (Sabit Hakan Yılmaz dk. 71 xx), Emre Oymak xx (Onurcan Güler dk 83 ?), Sedat Komi xx, Barış Sağır xx
Goller: Ahmet Abdullah Çakmak (1461 Trabzon), Barış Sağır (Vanspor)
Kırmızı kart: Onur Akdeniz (dk. 113) (1461 Trabzon)
Sarı kartlar: Özkan Yıldırım, Enes Karakuş, Tayfun Çulha (1461 Trabzon), Utku Şen, Sedat Komi (Vanspor) - TRABZON