1461 Trabzon FK, Vanspor'u penaltı atışlarıyla mağlup etti

TFF 2. Lig Play-off karşılaşmasında normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 sona eren maçta 1461 Trabzon FK, Vanspor'u penaltı atışlarıyla 6-5 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.