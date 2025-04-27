1461 Trabzon FK 14 Yaş Altı Takımı Şampiyon Oldu

1461 Trabzon FK 14 Yaş Altı Takımı, Nevşehir'de oynanan final karşılaşmasında Bursa temsilcisi Arabayatağıspor 14 Yaş Altı Takımı'nı penaltı atışları sonucu 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Trabzon Ligi'ni namağlup lider bitiren ve sonrasında gruplarda da şampiyon olarak 151 takım arasından son 4 takıma kalan 14 yaş altı takımının, dün yarı final maçında Batman Petrolspor takımını mağlup ederek, finale kaldığı belirtildi.

Takımın, Nevşehir'de bugün oynanan final maçında da Bursa temsilcisi Arabayatağıspor 14 Yaş Altı Takımı ile karşılaştığı aktarılan açıklamada, "Normal süresi 0-0 eşitlikle sona eren karşılaşma penaltı atışlarına gitti. Penaltılar da rakibini 3-1 mağlup eden ekibimiz, Türkiye'nin en büyüğü olarak şampiyon oldu. Karşılaşma sonrası büyük mutluluk yaşayan ekibimiz, kupasını da aldı." denildi.

Açıklamada, şampiyonluk sonrası değerlendirmelerine yer verilen Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu da altyapıya büyük yatırımlar yaptıklarını belirtti.

Hekimoğlu, bu yatırımların devam edeceğini vurgulayarak, "Tüm alt yaş kategorilerinde planlı bir çalışma yapıyoruz. Büyük emek veriyoruz. Türk futboluna futbolcu kazandırmayı kendimize misyon edindik." değerlendirmesinde bulundu.