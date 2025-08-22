14 Yaşındaki Çınar Arslan Bodur, U15 Milli Takımı Aday Kadrosuna Davet Edildi

14 Yaşındaki Çınar Arslan Bodur, U15 Milli Takımı Aday Kadrosuna Davet Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Futbol Kulübü'nün 14 yaşındaki altyapı oyuncusu Çınar Arslan Bodur, U15 Milli Takımı'nın İstanbul'da düzenlenecek değerlendirme kampı için aday kadrosuna davet edildi. Kamp sürecinde oyuncuların yetenekleri değerlendirilecek.

1'inci Lig'de yer alan Ege ekibi Manisa Futbol Kulübü'nün 14 yaşındaki altyapı oyuncusu Çınar Arslan Bodur, U15 Milli Takımı'nın 21-24 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek değerlendirme kampı aday kadrosuna davet edildi. Aday kadroya davet edilen oyuncuların maçlarını Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba, TFF Futbol Gelişim Direktörü Emrah Bayraktar, A Milli Takım Yardımcı Antrenörü, Oyuncu ve Maç İzleme Antrenörü Serkan Damla ve antrenörler takip edecek. Mayıs ayında İzmir'de yapılan kamp sonucunda belirlenen oyuncular değerlendirme sürecinde kendi aralarında oluşturulan takımlarla maçlar oynayacak. Karşılaşmaların ardından U15 Milli Takımı'nın ana kadrosunu oluşturacak oyuncular belirlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haraç suçlamasıyla gündeme gelen Ufuk Bayraktar'dan flaş savunma

Haraç iddiasıyla gözaltına alınan oyuncu serbest kalır kalmaz konuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıcak hava yürüyüşü engelledi, Hülya Avşar evdeki doğal halini paylaştı

Sıcaktan bunalan Hülya Avşar, doğal halini paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.