Basketbol: 14 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Ordu'da düzenlenen 14 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası'nın üçüncü gün müsabakaları sona erdi. Takımlar arasında oynanan önemli maçlar sonucunda Fenerbahçe, Emlak Konut'u 59-55 yenerken, final müsabakaları ise 26 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek.
Türkiye Basketbol Federasyonunca, Ordu'da düzenlenen 14 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası'nın üçüncü gün müsabakaları sona erdi.
Başpehlivan Recep Kara ile Atatürk spor salonlarında gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü günündeki ilk karşılaşmada Samsun Canik Belediyesi, Gallardo'yu 81-42 mağlup etti.
Diğer karşılaşmalarda Çankaya Üniversitesi, Mersin Beta Akademi'yi 66-31, KKTC Levent Koleji, Nesibe Aydın'ı 68-47, Antalya Gelişim, İzefe'yi 69-51, Botaş, TED Ankara Kolejliler'i 80-42, Fenerbahçe, Emlak Konut'u 59-55, İzmir Yükseliş, Eyüpsultan Belediyesi'ni 74-60 ve Ankara DSİ, Mersin Gençlerbirliği'ni 54-39 yendi.
Şampiyona, 26 Nisan Pazar günü oynanacak final müsabakalarıyla sona erecek.