Haberler

Basketbol: 14 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası

Basketbol: 14 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Ordu'da düzenlenen 14 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası'nın üçüncü gün müsabakaları sona erdi. Takımlar arasında oynanan önemli maçlar sonucunda Fenerbahçe, Emlak Konut'u 59-55 yenerken, final müsabakaları ise 26 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonunca, Ordu'da düzenlenen 14 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası'nın üçüncü gün müsabakaları sona erdi.

Başpehlivan Recep Kara ile Atatürk spor salonlarında gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü günündeki ilk karşılaşmada Samsun Canik Belediyesi, Gallardo'yu 81-42 mağlup etti.

Diğer karşılaşmalarda Çankaya Üniversitesi, Mersin Beta Akademi'yi 66-31, KKTC Levent Koleji, Nesibe Aydın'ı 68-47, Antalya Gelişim, İzefe'yi 69-51, Botaş, TED Ankara Kolejliler'i 80-42, Fenerbahçe, Emlak Konut'u 59-55, İzmir Yükseliş, Eyüpsultan Belediyesi'ni 74-60 ve Ankara DSİ, Mersin Gençlerbirliği'ni 54-39 yendi.

Şampiyona, 26 Nisan Pazar günü oynanacak final müsabakalarıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli
Uşak Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 16 kişi tutuklandı

İkinci dalgada çok sayıda tutuklama! Aralarında kulüp başkanı da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım! Tepki gelince kaldırdı

Uzun namlulu silahla poz veren kişinin görevine bakın
Mbappe ve Vinicius Junior'ın yuhalandığı maçta Arda Güler'e büyük onur

Mbappe ve Vinicius'ın yuhalandığı maçta Arda'yı zevkten mest eden olay
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog

Şu bel altı muhabbetin iğrençliğine bakar mısınız?

İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım! Tepki gelince kaldırdı

Uzun namlulu silahla poz veren kişinin görevine bakın
İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı

İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
Chelsea, Rosenior ile yollarını ayırdı! Ödenecek tazminat dudak uçuklattı

Ünlü ismi kovdular! Tamı tamına 28 milyon Euro tazminat ödeyecekler