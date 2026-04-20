Basketbol: 14 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 14 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası, Ordu'da başladı.

Başpehlivan Recep Kara ile Atatürk spor salonlarında gerçekleştirilen organizasyonun ilk günündeki karşılaşmada Fenerbahçe, İzmir Yükseliş'i 64-51 mağlup etti.

Diğer karşılaşmalarda Botaş, Mersin Gençlerbirliği'ni 98-33, TED Ankara Kolejliler, Ankara DSİ'yi 45-33, Emlak Konut, Eyüpsultan Belediyesi'ni 68-42, Çankaya Üniversitesi, Nesibe Aydın'ı 52-38, Antalya Gelişim, Samsun Canik Belediyesi'ni 80-61, İzefe, Gallardo'yu 68-64 ve KKTC Levent Koleji ise Mersin Beta Akademi'yi 43-38 yendi.

Şampiyona, 26 Nisan Pazar günü oynanacak final müsabakalarıyla son bulacak.