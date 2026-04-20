Basketbol: 14 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 14 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası, Ordu'da start aldı. İlk gün yapılan karşılaşmalarda öne çıkan takımlar arasında Fenerbahçe, Botaş ve TED Ankara Kolejliler yer aldı. Şampiyona, 26 Nisan Pazar günü yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.
Başpehlivan Recep Kara ile Atatürk spor salonlarında gerçekleştirilen organizasyonun ilk günündeki karşılaşmada Fenerbahçe, İzmir Yükseliş'i 64-51 mağlup etti.
Diğer karşılaşmalarda Botaş, Mersin Gençlerbirliği'ni 98-33, TED Ankara Kolejliler, Ankara DSİ'yi 45-33, Emlak Konut, Eyüpsultan Belediyesi'ni 68-42, Çankaya Üniversitesi, Nesibe Aydın'ı 52-38, Antalya Gelişim, Samsun Canik Belediyesi'ni 80-61, İzefe, Gallardo'yu 68-64 ve KKTC Levent Koleji ise Mersin Beta Akademi'yi 43-38 yendi.
