13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası
Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvaya 67 ülkeden 2 bin 552 sporcu katılıyor. Türkiye, 254 sporcuyla temsil ediliyor. Turnuva, 31 Mart'ta sona erecek.
Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası sürüyor.
Organizasyonun ikinci gününde para tekvando branşında kyorugi ve poomsae karşılaşmaları yapıldı.
Turnuva, 31 Mart Salı günü büyükler kategorisi final karşılaşmalarıyla sona erecek.
Kaynak: AA / Süleyman Elçin