Dünyanın en büyük ve zorlu yarışlarından biri olan 13. TransAnatolia Rally Raid'in Afyonkarahisar'da özel seyirci etabı gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yarışçıları dünyanın en iyi pistinde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ise kentin son 10 yıldır festivaller şehri haline dönüştüğünü vurguladı.

13. TransAnatolia Rally Raid'in Afyonkarahisar'da özel seyirci etabı yapıldı.

TransAnatolia'nın özel seyirci etabı Motor Sporları Merkezi'nde yapıldı. Aralarında profesyonel fabrika takımlarının da bulunduğu 13 ülkeden 122 yarışmacı ve 83 aracın katıldığı TransAnatolia büyük bir heyecan içerisinde geçti.

Yarışlar öncesi konuşan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, TransAnatolia yarışçılarını Afyonkarahisar'dak pistte ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Geçtiğimiz hafta Dünya Motokros Şampiyonasını (MXGP) bu alanda gerçekleştirdik. Şimdi de sizleri burada ağırlıyoruz. Sporcularımıza özel seyirci etabında başarılar diliyoruz. Afyonkarahisar sadece ülkemizde değil tüm dünyada adından söz ettire bir il hale geldi" dedi.

Konuşmaların ardından yarışlar gerçekleştirilirken, Samsun'da başlayan yarışların 9 Eylül'de İzmir'de tamamlanması bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR